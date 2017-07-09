Меньков и еще 18 российских легкоатлетов получили допуск к международным стартам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков и еще 18 российских легкоатлетов получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В списке одобренных для выступления под нейтральным флагом российских легкоатлетов значатся фамилии 16 человек (включая Менькова), которые получили нейтральный допуск к стартам впервые: Виктор Бутенко (метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Данила Данилов (метание молота), Ольга Елисеева (спортивная ходьба - допуск только к юниорскому чемпионату Европы), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Александр Лесной и Константин Лядоусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).

Также IAAF сообщила о расширении прав допуска к международным стартам для еще трех российских легкоатлетов, которые ранее в индивидуальном порядке были допущены только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет). В их числе Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Полина Миллер (бег на короткие дистанции) и Яна Смердова (спортивная ходьба). Согласно документу, указанные спортсмены теперь также имеют допуск к юниорскому чемпионату Европы (до 20 лет).