Число легкоатлетов РФ, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив ЧМ, выросло до 14

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МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Число российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив летнего чемпионата мира в Лондоне, после воскресного решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) увеличилось на пять человек и достигло 14 спортсменов.
До этого право выступить на чемпионате мира имели девять российских легкоатлетов. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.
В воскресенье IAAF присвоила нейтральный статус еще 16 россиянам, из которых пятеро уже имеют выполненный норматив ЧМ-2017. Это Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Александр Лесной (толкание ядра), Александр Меньков (прыжки в длину) и Илья Шкуренев (десятиборье).
Срок, отведенный на выполнение квалификационных нормативов ЧМ-2017, завершится 23 июля. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.