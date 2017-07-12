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РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭС

Спорт
12 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Футболисты Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии по-прежнему будут выступать в чемпионате России на правах легионеров

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Футболист сборной Белоруссии и "Крыльев Советов" Сергей Корниленко

Футболист сборной Белоруссии и "Крыльев Советов" Сергей Корниленко

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен лишать статуса легионеров игроков, представляющих страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.

"Действует правило, что тот, кто не может быть заявлен за сборную России, тот легионер. В этой связи данный вопрос лучше адресовать министерству спорта. Но РФС устраивает нынешняя формулировка, она соответствует уставу ФИФА [Международной федерации футбола]", - сказал Рогачев.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить государства - члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов- легионеров из стран союза.

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