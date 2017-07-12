РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен лишать статуса легионеров игроков, представляющих страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.

"Действует правило, что тот, кто не может быть заявлен за сборную России, тот легионер. В этой связи данный вопрос лучше адресовать министерству спорта. Но РФС устраивает нынешняя формулировка, она соответствует уставу ФИФА [Международной федерации футбола]", - сказал Рогачев.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить государства - члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов- легионеров из стран союза.