Жуков: ОКР поддерживает изменения в мировой антидопинговой системе

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Вероника Советова/. Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в вопросах изменения и совершенствования мировой антидопинговой системы. Об этом сообщил президент ОКР, член МОК Александр Жуков на заседании Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС).

"Мы поддерживаем усилия Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства по совершенствованию всемирной антидопинговой системы. Данные изменения направлены на выработку прозрачных критериев и процедур забора проб у спортсменов, на создание справедливого баланса представительства стран в различных комитетах и комиссиях Всемирного антидопингового агентства", - сказал Жуков.

Конференция МИНЕПС проходит в Казани 13-15 июля. Президентом конференции избран министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятиях принимают участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных организаций.