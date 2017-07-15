От деклараций к делу: конференция МИНЕПС единогласно приняла "Казанский план действий"

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), завершила свою работу в столице Республики Татарстан.

Конференция проходила в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО, в ней приняли участие руководители и представители органов власти в области спорта 205 государств - членов ЮНЕСКО, а также различных международных организаций. В число участников МИНЕПС вошли помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и другие.

Основной темой форума стало обсуждение хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта, принятой ЮНЕСКО в 2015 году, а также Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года. Итогом конференции, президентом и главным модератором которой был избран министр спорта РФ Павел Колобков, стал единый документ - "Казанский план действий", который участники МИНЕПС приняли единогласно.

МИНЕПС организован на высоком уровне

Участники и организаторы конференции в течение трех дней отмечали высокий уровень организации мероприятия, живой и конструктивный диалог вокруг общих целей и задач, а также радушное гостеприимство властей и жителей Татарстана.

"Хотел бы поблагодарить ЮНЕСКО за возможность провести МИНЕПС здесь, в нашей стране. Россия делает все для того, чтобы спорт был приоритетом в развитии. Мы готовы сотрудничать со всем миром во имя честной игры. Конференция имеет исключительную роль и значение - здесь собираются люди, от которых зависит развитие спорта в странах", - заявил Мутко.

Также Мутко отметил, что уровень МИНЕПС необходимо поднимать для прогресса форума.

"Это очень важный форум, и я уверен, что статус его нужно поднимать, укреплять, делать все, чтобы голос министров спорта был услышан, - сказал Мутко. - Потому что вся основная нагрузка лежит на ваших плечах. Но зачастую мы с вами отвечаем только за неудачи и несем ответственность. Повестка очень актуальна - это доступность спорта, у людей есть потребность заниматься спортом, и его доступность - ключевой момент".

Генеральный директор ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Нада Аль-Нашиф отметила, что МИНЕПС прошла в Казани "в великолепных условиях".

"Хочу высказать благодарность всем членам этой большой семьи, с которыми мы обсудили ценности спорта, - заявила Аль-Нашиф. - Я говорю о своей благодарности к гостям и хозяевам МИНЕПС, все участники поделились своим опытом, инновациями и многим другим. Выражаю нашу глубокую благодарность той политической, технической и материальной поддержке, которую нам оказали правительство Российской Федерации, Министерство спорта и президент Татарстана. МИНЕПС еще никогда не проходил в таких великолепных условиях".

Казанский план будет выполняться

Основным посылом "Казанского плана действий", принятого 15 июля, стали единые критерии, стандарты и механизмы развития, а также инклюзивность спорта во всем мире. Создатели "Казанского плана действий" пришли к выводу, что накопленные опыт и знания в области развития спорта нуждаются в популяризации, а также в новых собственных системах информирования и мониторинга.

Мониторингом выполнения "Казанского плана" будет заниматься Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

"Мы будем отслеживать и способствовать его внедрению в жизнь, - заявил глава СИГЕПС Герт Остхейзен. - Это не просто бумажка-декларация в области физического воспитания. Его действие куда шире, этот документ поможет правительствам стран увеличить потенциал спорта. Это крайне важно".

В свою очередь, Колобков отметил, что "Россия будет делать все для выполнения пунктов плана".

"От имени Российской Федерации хочу заверить вас, что мы примем активное и деятельное участие в реализации и продвижении на международном уровне всех комплексов мер, зафиксированных в "Казанском плане действий", - заявил Колобков. - В частности, мы готовы поддержать деятельность ЮНЕСКО как координирующей организации по продвижению и мониторингу итогового документа конференции, как в финансовом, так и в организационном плане. Уверен, что на Генеральной конференции ЮНЕСКО в конце этого года следует принять решение по поддержке деятельности секретариата в области спортивных проектов. Как вы понимаете, такое решение невозможно без поддержки делегатов от стран - членов ЮНЕСКО".

Завершится конференция приемом участников от Республики Татарстан в субботу вечером.