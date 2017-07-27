Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов

Маленький Спасск-Рязанский и на город-то не очень похож, в нем совершенно забываешь о современной жизни. Деревянные дома с резными наличниками, огороды да леса с полями вокруг - рай, милый сердцу дачника. Вот только мучила местных жителей типичная для небольшого города проблема - мало возможностей для досуга, особенно зимой. Все изменилось полгода назад, когда в Спасске построили огромный спорткомплекс, получивший название в честь легендарного рязанского богатыря - "Евпатий Коловрат".

Найти новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Спасске-Рязанском совсем не трудно, даже если не знать адреса. Дорогу к трехэтажному зданию, стоящему за оградой в окружении ухоженного газона, укажет любой. Новый комплекс - местная достопримечательность. Еще недавно из всех спортивных объектов здесь были разве что крошечный спортзал в местном доме творчества да футбольное поле, где тренироваться можно только с поздней весны по осень, пока не разверзнутся хляби небесные.

"Я сам - местный городской депутат, и, конечно же, мы писали письма в администрацию, просили, чтобы тут сделали хороший спортивный объект, - рассказал директор комплекса "Евпатий Коловрат" Дмитрий Князев. - Постоянно говорили о том, что он нам тут нужен, и нас услышали".

"Весь Спасск ждал появления спорткомплекса"

Строительство комплекса началось в прошлом году, а уже в декабре "Евпатий Коловрат" открылся. Объект построили в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 года". Стоимость строительства спортивного центра составила свыше 100 млн рублей, средства выделялись из областного и федерального бюджета. В здании разместились универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, зал для занятий борьбой и боксом, тренажерный зал, залы для аэробики и фитнеса и главная гордость "Евпатия Коловрата" - 25-метровый плавательный бассейн.

"Весь город ждал появления этого прекрасного комплекса, о таких условиях для занятий спортом мы раньше не могли и мечтать, - отметил Князев, который также является тренером по джиу-джитсу и развивает этот вид спорта в Спасске с 2000 года. - Конечно, раньше было сложно, но мы все энтузиасты, любим свое дело. Старались и дождались".

Воспитанник Князева, 13-летний Даниил Горшков живет и тренируется в Спасске. Несмотря на то, что раньше ему приходилось тренироваться в маленьком и плохо оборудованном зале, спортсмен дорос до уровня юношеской сборной России. Даниил - участник двух юношеских первенств мира. В сентябре этого года он собирается выступать на юношеском первенстве мира в Черногории, куда отобрался по итогам чемпионата России в Челябинске, где стал вторым.

"Конечно, раньше у нас не было таких прекрасных условий для занятий, - отметил Горшков. - Тогда тот спортзал нам казался неплохим, но после нового спорткомплекса возвращаться туда совсем не хочется. Мы все очень благодарны людям, которые построили "Евпатий Коловрат", здесь гораздо удобнее готовиться к соревнованиям и возможностей больше. После тренировок по джиу-джитсу я хожу в бассейн. Тренер разрешает и даже заставляет нас туда ходить, чтобы расслаблялись и быстрее восстанавливались".

Горшков из спортивной семьи, его отец также занимался единоборствами под руководством Князева. "В нашей семье вопрос, каким видом спорта мне заниматься, даже не стоял, - рассказал Данила. - Конечно, хотелось бы, чтобы однажды джиу-джитсу стал олимпийским видом спорта. На чемпионатах мира я уже выступал, а Олимпиада - это высшее, что может быть в спорте".

"Мы с ребятами многого добьемся"

Теперь Спасск буквально живет спортом - в некоторые секции стоят очереди из желающих записаться. А особой популярностью у маленьких спасчан пользуется бассейн. "У нас был очень большой набор, больше 100 детей пришли записываться, все хотели плавать, - рассказала тренер по плаванию Любовь Савина. - У нас проводился отбор и дети, которые показали лучшие результаты для своего возраста, остались в плавании. Сейчас под моим руководством занимается 78 человек - маленькие и большие ребята до 14 лет. Можно было бы и больше набрать ребят, но, к сожалению, принять в секцию всех желающих пока нет возможности".

Савина приехала в Спасск пять лет назад. "Приехала, да так и осталась, - рассказала она. - Я с детства занималась спортивным плаванием, потом поступила в Рязанский государственный университет имени Есенина на физкультурное отделение, где продолжаю учиться. До открытия в Спасске бассейна я не тренировала, но обучала сестренок плаванию на речке. Я счастлива, что теперь в Спасске есть бассейн, спорткомплекс у нас очень хороший и современный, и мне комфортно, и детям".

И хотя юные спасчане занимаются плаванием еще только полгода, у ребят уже есть свои достижения. "Талантливые дети здесь есть, - отметила тренер. - Некоторые дети уже выполнили разряды. Думаю, что некоторые из моих воспитанников могли бы в будущем связать свою жизнь с плаванием. У меня была и остается цель, чтобы мои дети добились высоких результатов, выполнили нормативы мастера спорта, мастера спорта международного класса. Уверена, что мы с ребятами многого добьемся, очень мечтаю об этом".

Появление в Спасске-Рязанском нового спорткомплекса позволило многим молодым специалистам вернуться в родной город. "Евпатий Коловрат" дал Спасску 50 рабочих мест, теперь сюда возвращаются даже люди, которые уехали в поисках работы в более крупные населенные пункты, - подчеркнул Князев. - У наших тренеров сейчас достаточно неплохая и стабильная зарплата. Даже если сравнивать с частными предприятиями, то зарплата тут достойная. Есть даже ребята, которые тренировались еще у меня, а потом уехали в Рязань, получили спортивное образование, и готовы вернуться к нам на работу".

Спорт стал доступным и недорогим

Руководство спорткомплекса не собирается останавливаться на достигнутом. "Конечно, мы хотим развивать мощности спорткомплекса, будем стараться добавлять новые виды спорта, то же всестилевое каратэ, у нас уже есть специалисты, - отметил Князев. - Сейчас по государственному заданию у нас бесплатно занимаются 302 ребенка, все секции загружены и дети еще хотят приходить. Думаю, что будем на следующий год еще ребят добавлять в разные виды спорта, возможности "Евпатия Коловрата" позволяют".

Пока на базе спорткомплекса развивается шесть видов спорта - дзюдо, бокс, джиу-джитсу, плавание, футбол и баскетбол. Есть и дополнительные услуги - тренировки по аквааэробике и йоге. "Посещаемость у "Евпатия Коловрата" очень большая, - подчеркнул директор спорткомплекса. - Мы обрадовались и удивились, когда увидели, что к нам ходят не только местные, но и приезжие. В дачный сезон очень многие посещают бассейн, тренажерный зал. Мы постарались сделать минимальные цены для жителей, чтобы им было хорошо".

К примеру, разовое посещение бассейна в спорткомплексе обойдется в 150 рублей (для детей 60 рублей). Разовая тренировка в спортзале - 150 рублей, а месячный абонемент на три занятия в неделю - 1200. Пенсионерам положены значительные скидки, за разовое посещение спорткомплекса они платят 75 рублей. Единовременная пропускная способность спортивного центра составляет 150 человек.

Комплекс полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями, тут есть все - от пандусов до электрического подъемника в бассейне. "Я рад, что у нас все сделано для того, чтобы инвалиды имели возможность заниматься спортом, - отметил Князев. - На базе нашего спорткомплекса теперь тренируются два инвалида из Спасска-Рязанского, причем, достаточно активно, вместе ездят на соревнования по плаванию и бочче. Надо идти людям навстречу, мы должны поддерживать людей с ограниченными возможностями здоровья".

"Наша задача - занять детей правильным делом"

В ближайшем будущем рядом со спорткомплексом планируют построить мини-футбольную уличную площадку. "Наши документы уже приняли по одной из профильных программ, - сказал Князев. - Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы в будущем здесь построили полноценное футбольное поле с искусственным газоном. Территория спортивного комплекса позволяет, земли у нас много. Можно прямо рядом поставить футбольную поляну".

Футбол в Спасске-Рязанском стремительно развивается. В городе есть своя футбольная команда "Евпатий Коловрат", играющая в первенстве области. А после открытия спорткомплекса здесь заработало отделение футбола. "Заниматься начали сразу с декабря, был произведен набор в школе, а взрослую команду я взял весной, - рассказал тренер-преподаватель по футболу Алексей Пчелинцев. - Тренируемся здесь недалеко, на городском футбольном поле в 10 минутах ходьбы от спорткомплекса. Возможности спорткомплекса тоже использую в работе, таких условий у нас раньше никогда не было. Конечно, желательно, чтобы такие объекты были в каждом районном центре Рязанской области".

Тренер мечтает, что однажды в городе появится футбольное поле с современным искусственным газоном. "Если бы рядом с "Евпатием Коловратом" постелили искусственный футбольный газон, то условия для тренировок были бы вообще идеальные, - отмечает он. - Можно было бы тренироваться большее число месяцев в году на улице. Но и без того сейчас все замечательно. А раньше даже с инвентарем здесь было трудно - тех же футбольных мячей не хватало, а после открытия в Спасске спорткомплекса с этими вопросами нет никаких проблем".

"Работать в новом спорткомплексе мне нравится, - добавил тренер. - Да и ребятишки потянулись. Заниматься интересно и мне, и детям. Наша задача - занять ребят правильным делом, увести их из подъездов, отвлечь от гаджетов, которые сейчас заполонили все".

Побед у футболистов из Спасска пока немного, но главное, что начало положено. Ребята участвовали уже в двух соревнованиях - Всероссийском турнире по детскому и юношескому футболу "Кожаный мяч" и фестивале детских футбольных команд "Локобол". "На первом турнире мы выступили неудачно, но сейчас ребята уже начинают потихоньку привыкать, жонглировать мячом, постепенно движемся вперед, - считает Пчелинцев. - Хотя создать команду - процесс не быстрый, на это уйдет два-три года. Но однозначно прогресс у моих ребят уже есть".

Тренер хотел бы, чтобы его воспитанники как можно больше участвовали в соревнованиях. "Одного "Кожаного мяча" мало, надо постоянно ездить и выступать, - отметил он. - Без соревновательного опыта мало кто хорошо заиграет, да и детям будет неинтересно, они будут постепенно уходить. Разве мы тренируемся только ради тренировки? Ни одну настоящую игру тренировка не заменит".

Руководство "Евпатия Коловрата" уже задумывается о планах на зиму. Недавно частный предприниматель построил рядом со спорткомплексом хоккейную коробку. В январе здесь проводили новогодний праздничный турнир по мини-футболу, после чего все по-домашнему отогревались горячим чаем в буфете спорткомплекса. Зимой здесь зальют лед и будут играть в хоккей - пока для себя, однако в будущем на базе "Евпатия Коловрата" планируют открыть секцию хоккея. Конечно, это долгоиграющие планы, которые потребуют от руководства спорткомплекса много усилий, но как показывает опыт Спасска-Рязанского, для неравнодушных людей нет ничего невозможного.

Екатерина Мухлынина