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Чемпион мира по плаванию Рылов рассказал, что планировал проплыть "по кайфу" на ЧМ

Спорт
28 июля, 19:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россиянин победил на дистанции 200 метров на спине, завоевав первую с 2003 года золотую медаль в мужском плавании на чемпионатах мира

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Евгений Рылов

Евгений Рылов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов планировал проплыть "по кайфу" свою дистанцию на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее в пятницу Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, завоевав первую с 2003 года золотую медаль для России в мужском плавании на чемпионатах мира.

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"Не было никакой тактики, не готовился раскладываться ровно, - сказал Рылов. - Проплыл также, как на чемпионате России. Были проблемы с плечом, основная подготовка в горах - не смог ее выполнить. Пришлось спускаться раньше времени, сделали три укола блокады, чтобы восстановить мышцу, это помогло, но подготовка была выполнена не на 100 процентов".

"Я отказался от 50, от 100 [метров]. Я выступал в такой же форме, как и на чемпионате России. Тренер сказал - успокойся, он вообще сказал, что можно сняться. Решили тогда действовать так - блокада. Единственная боль была психологическая", - добавил спортсмен.

"Поплыву ли комбинацию? Посмотрим, вроде плечо после не ныло. Я планировал проплыть "по кайфу", вот и все. Кайфанул! Я поменял тактику - мне нужно научиться через быструю скорость терпеть", - сказал он.

"В 2003 году выиграл Попов? Правда? Исправил значит ситуацию", - отметил Рылов. "Для залечивания травмы может понадобиться около четырех месяцев", - добавил он.

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