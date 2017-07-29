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ФК ЦСКА продал около восьми тысяч абонементов на сезон-2017/18

Спорт
29 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, в клубе переживают по поводу домашней посещаемости

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на данный момент реализовал около восьми тысяч абонементов на сезон-2017/18. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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"Около восьми тысяч абонементов продано. Это меньше, чем в прошлом году, но справедливости ради в том сезоне на второй круг мы продали почти две тысячи абонементов, поэтому уверен, что это еще не финальные цифры", - сказал Бабаев.

"Слукавлю, если скажу, что мы не переживаем по поводу посещаемости. Мы делаем все возможное: у нас открыта хорошая фан-зона, есть развлекательная программа, фуд-корты немного другие. Наверное, все поехали на дачи, сегодня жаркий день. Но хотелось бы, чтобы болельщиков приходило больше", - отметил гендиректор.

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, что позволило московскому клубу участвовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда армейцы на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 2:0.

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