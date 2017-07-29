"Югра" заняла третье место на Кубке Минска по хоккею

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ТАСС, 29 июля. Ханты-мансийская "Югра" заняла третье место на предсезонном турнире Кубок Минска по хоккею, обыграв белорусскую "Юность" со счетом 4:1.
В составе минского клуба шайбу забросил Райан Вальтерс (4-я минута). За "Югру" отличились Евгений Скачков (7), Антон Королев (28), Антон Курьянов (45), Вели-Матти Савинайнен (55).
Позднее в субботу в финале турнира, который посвящен 950-летию Минска, сыграют московское "Динамо" и ярославский "Локомотив".