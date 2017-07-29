Бабаев: ЦСКА заинтересован в приобретении футболистов в атаку и центр поля

Юлия Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 50 м брассомСпорт 29 июля, 19:11
Би-би-си: два человека погибли в давке во время футбольного матча в ЮАРСпорт 29 июля, 19:06
Ребрик считает, что нейтральный статус не помешает легкоатлетам РФ на чемпионате мираСпорт 29 июля, 19:04
Австралийка Сибом стала чемпионкой мира в плавании на 200 м на спинеСпорт 29 июля, 18:58
Дрессель стал чемпионом мира в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 18:56
Легкоатлет Лесной заявил, что постарается навязать борьбу лидерам сезона на ЧМ-2107Спорт 29 июля, 18:51
Умер академик РАН Юрий РыжовОбщество 29 июля, 18:42
Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 50 м баттерфляемСпорт 29 июля, 18:42
Роскосмос планирует отправить 15 астронавтов до конца 2019 годаКосмос 29 июля, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающих и центральных полузащитников, интересные кандидаты есть. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
ЦСКА в межсезонье не приобрел ни одного игрока.
"Усиление нам необходимо, но не все от нас зависит - если бы все было так легко, то новички уже были бы. Есть обстоятельства и причины, которые не позволяют решать эти вопросы в одночасье. Кандидаты у нас есть в линию атаки и в центр - это несколько интересных футболистов, но не всегда удается договориться о приемлемых условиях, и пока ничего не говорит о том, что завтра они появятся в команде", - сказал Бабаев.
"Мы привыкли к тому, что "Зенит" покупает больше игроков. Стараемся находить какие-то дополнительные ресурсы, внутренние резервы, поэтому нас это не пугает", - сказал Бабаев.
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, что позволило московскому клубу участвовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда армейцы на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 2:0.