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Бабаев: ЦСКА заинтересован в приобретении футболистов в атаку и центр поля

Спорт
29 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

В межсезонье армейцы не приобрел ни одного игрока

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Роман Бабаев

Роман Бабаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающих и центральных полузащитников, интересные кандидаты есть. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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ЦСКА в межсезонье не приобрел ни одного игрока.

"Усиление нам необходимо, но не все от нас зависит - если бы все было так легко, то новички уже были бы. Есть обстоятельства и причины, которые не позволяют решать эти вопросы в одночасье. Кандидаты у нас есть в линию атаки и в центр - это несколько интересных футболистов, но не всегда удается договориться о приемлемых условиях, и пока ничего не говорит о том, что завтра они появятся в команде", - сказал Бабаев.

"Мы привыкли к тому, что "Зенит" покупает больше игроков. Стараемся находить какие-то дополнительные ресурсы, внутренние резервы, поэтому нас это не пугает", - сказал Бабаев.

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России, что позволило московскому клубу участвовать в квалификационных раундах Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда армейцы на выезде обыграли греческий АЕК со счетом 2:0.

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