Прядкин: старт чемпионата РФПЛ удается, вопросов по организации матчей не возникает

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Старт сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) можно признать удачным. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Старт сезона получается - хорошие игры, неплохая подготовка команд, - поделился впечатлениями Прядкин. - Посмотрим, прошло все-таки только три тура. Организационных вопросов пока тоже не возникает. В том числе и по "СКА- Хабаровску" - все, что им поручено сделать, они сделали, все идет по регламенту".

"Календарь? Уже и не хочу говорить на эту тему, бесполезно. Он был утвержден единогласно клубами", - также заявил глава лиги.

В воскресенье проходят матчи третьего тура чемпионата. Тур завершится в понедельник матчем "Спартак" - "Краснодар".