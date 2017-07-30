Прядкин: старт чемпионата РФПЛ удается, вопросов по организации матчей не возникает

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МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Старт сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) можно признать удачным. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
"Старт сезона получается - хорошие игры, неплохая подготовка команд, - поделился впечатлениями Прядкин. - Посмотрим, прошло все-таки только три тура. Организационных вопросов пока тоже не возникает. В том числе и по "СКА- Хабаровску" - все, что им поручено сделать, они сделали, все идет по регламенту".
"Календарь? Уже и не хочу говорить на эту тему, бесполезно. Он был утвержден единогласно клубами", - также заявил глава лиги.
В воскресенье проходят матчи третьего тура чемпионата. Тур завершится в понедельник матчем "Спартак" - "Краснодар".