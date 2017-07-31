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Медведев отметил выступление российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

Спорт
31 июля, 14:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 31, июля. /ТАСС

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время совещания с вице-премьерами РФ в резиденции "Горки"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время совещания с вице-премьерами РФ в резиденции "Горки"

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил выступление российских пловцов на завершившемся в воскресенье чемпионате мира по водным видам спорта. "Может быть, это лучший результат за последние два десятилетия", - заявил он на совещании с вице-премьерами, комментируя итоги прошедшего чемпионата.

Он попросил вице-премьера РФ Виталия Мутко еще раз поздравить спортсменов с этим достижением. "Мы надеемся, что они и дальше будут так выступить", - добавил премьер.

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Мутко также проинформировал главу правительства о том, что россиянам недавно удалось выиграть  Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта.

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине). Всего у сборной России по итогам чемпионата мира 25 медалей (11-6-8), которые спортсмены сумели добыть практически во всех видах: плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло. Россияне заняли третье место в общекомандном зачете. 

На завершившейся в турецком Самсуне Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований. Российская команда победила во Всемирных играх в польском Вроцлаве, завоевав 28 золотых, 21 серебряную, 14 бронзовых медалей. Сборная России стала победителем общекомандного зачета Европейского юношеского олимпийского фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград.

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