Бюджет Кубка мира по плаванию составляет €4 млн

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бюджет Кубка мира по плаванию, который насчитывает восемь этапов, составляет €4 млн. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.

Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира, который пройдет в СК "Олимпийский".

"Благодаря нашему титульному спонсору общий призовой фонд всех восьми этапов Кубка мира равен четырем миллионам евро", - сказал Маркулеску.

В московском этапе Кубка мира примут участие многие триумфаторы чемпионата мира в Будапеште, в числе которых Юлия Ефимова, Антон Чупков.