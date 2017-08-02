ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ЦСКА проведет в среду с греческим клубом АЕК ответный матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Неделю назад армейцы выиграли в гостях со счетом 2:0, получив комфортное преимущество перед домашней встречей.

Вице-чемпионы России должны преодолеть две предварительные стадии, чтобы сыграть в групповом турнире главного еврокубка. АЕК на своем поле никаких задач перед армейцами не поставил, практически не угрожая воротам Игоря Акинфеева, который провел первый за 11 лет "сухой" матч в Лиге чемпионов. Никаких серьезных проблем не испытал ЦСКА и в субботней встрече чемпионата России с хабаровским СКА, который был также обыгран со счетом 2:0.

В ответной игре против АЕКа армейцы даже могут позволить себе проиграть с минимальным счетом. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался от большой ротации, отметив, что график игр на четвертый день не настолько сложный, чтобы проводить изменения в составе. ЦСКА провел в нынешнем сезоне уже четыре игры, и замены происходили лишь в линии обороны и нападении. В центре защиты Гончаренко постоянно выбирает троих из Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича и Виктора Васина, тогда как в атаке юный Федор Чалов может подменить бразильца Витиньо.

Проиграли лишь "Локомотиву"

Пока лишь в матче премьер-лиги с "Локомотивом" ЦСКА столкнулся с серьезными проблемами - прежде всего в обороне, уступив со счетом 1:3. Поражение в столичном дерби не позволяет команде находиться в группе лидеров, армейцы занимают четвертое место. Для ЦСКА более сложной, чем встреча с АЕКом, представляется игра четвертого тура чемпионата страны - в воскресенье армейцы принимают казанский "Рубин" Курбана Бердыева.

Накануне игры с АЕКом в тренировке приняли участие все футболисты ЦСКА, кроме получившего травму молодого полузащитника Александра Макарова, который выходил на поле в первой встрече в Афинах, однако пока не играл в чемпионате страны.

По мнению наставника греческого клуба испанца Маноло Хименеса, чтобы на равных противостоять ЦСКА, его футболистам необходимо больше владеть мячом. В силу счета, считает Хименес, его команде в Москве нужно не только справиться с натиском соперника, что дома сделать не удалось, но и атаковать. А задача забить быстрый гол видится не самой простой с учетом мастерства соперника, считает Хименес.

Матч пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Бенуа Мийо из Франции.

В случае успеха ЦСКА 15 и 22 августа сыграет в стыковых матчах за право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка стыковых матчей состоится 4 августа в швейцарском Ньоне.