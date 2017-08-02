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Чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что отдал все силы на этапе КМ в Москве

Спорт
2 августа, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Пловец заявил, что впереди у него выступление еще на нескольких этапах Кубка мира, после которых он уйдет в отпуск

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Антон Чупков

Антон Чупков

© EPA/Tamas Kovacs

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года и бронзовым призер Олимпийских игр 2016 года Антон Чупков на этапе Кубка мира в Москве отдал все силы на коронной дистанции - 200 метров брассом. Об этом он рассказал журналистам после заплыва, в котором занял третье место.

В среду победу на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде одержал бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода.

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"Почему заявился только на брасс? Хотел выложиться именно на своей основной дистанции, отдать полностью все силы именно на ней", - сказал Чупков.

В этом сезоне на этапах Кубка мира пловцы получили возможность выступать не на профильных дистанциях.

"После чемпионата мира можно позволить себе поэкспериментировать, таким для себя этот старт и вижу. Я себя также вижу на дистанции 200 метров комплексом, где я был вторым на Кубке России по хорошему времени. Если будет возможность, то буду стартовать и на этой дистанции", - добавил он.

Пловец рассказал, что впереди у него выступление еще на нескольких этапах Кубка мира, после которых он уйдет в отпуск. "Три недели или месяц, посмотрим. Думаю, поеду на океан, но увлекаться плаванием там не буду", - пояснил он.

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