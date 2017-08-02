Чемпион мира по плаванию Чупков заявил, что отдал все силы на этапе КМ в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года и бронзовым призер Олимпийских игр 2016 года Антон Чупков на этапе Кубка мира в Москве отдал все силы на коронной дистанции - 200 метров брассом. Об этом он рассказал журналистам после заплыва, в котором занял третье место.

В среду победу на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде одержал бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода.

"Почему заявился только на брасс? Хотел выложиться именно на своей основной дистанции, отдать полностью все силы именно на ней", - сказал Чупков.

В этом сезоне на этапах Кубка мира пловцы получили возможность выступать не на профильных дистанциях.

"После чемпионата мира можно позволить себе поэкспериментировать, таким для себя этот старт и вижу. Я себя также вижу на дистанции 200 метров комплексом, где я был вторым на Кубке России по хорошему времени. Если будет возможность, то буду стартовать и на этой дистанции", - добавил он.

Пловец рассказал, что впереди у него выступление еще на нескольких этапах Кубка мира, после которых он уйдет в отпуск. "Три недели или месяц, посмотрим. Думаю, поеду на океан, но увлекаться плаванием там не буду", - пояснил он.