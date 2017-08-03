Чигринский: ЦСКА переиграл АЕК на классе

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА за счет более высокого класса игроков победил греческий АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам высказал защитник греческого клуба Дмитрий Чигринский.
В среду ЦСКА обыграл АЕК со счетом 1:0 благодаря голу Бибраса Натхо и вышел в раунд плей-офф. Первая встреча команд также завершилась победой армейцев (2:0).
"Все закономерно, они [ЦСКА] готовы лучше физически и полностью переиграли нас, они вышли дальше по делу, у них было преимущество. Все-таки они играли в чемпионате России до Лиги чемпионов. Нужно учитывать опыт команды", - считает украинец.
"Они использовали свои моменты, будем разбирать ошибки, - продолжил Чигринский. - Нам нужно было рисковать, но мы не играли авантюрно. Схема была новая, тренер принял решение усилить оборону. Ведь мы знали, что ЦСКА опасно атакует".
"ЦСКА переиграл нас на классе. Это не прям машина, но отлаженный механизм.Это и есть уровень - они выжали из двух игр максимум. У них есть определенный автоматизм - они могут играть совсем просто, но при этом добиваться успеха", - заключил игрок.
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковой "осени" - в случае поражения в раунде плей-офф армейцы сыграют на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в швейцарском Ньоне.