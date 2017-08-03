СМИ: ПСЖ подписал контракт с Неймаром

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ТАСС, 3 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Об этом сообщает телеканал RMC.
Neymar est parisien ! Il signe son contrat de 5 ans avec les dirigeants du #PSG à Barcelone ! Il veut jouer contre Amiens !— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 3, 2017
Ранее 25-летний форвард выкупил свой контракт с испанской "Барселоной" за €222 млн, чтобы помочь ПСЖ в соблюдении требований финансового fair play.
По информации телеканала RMC, Неймар заключил контракт с ПСЖ на пять лет и намерен сыграть за команду уже в первом туре чемпионата Франции, в котором парижский клуб 5 августа сыграет на своем поле против "Амьена".
Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.