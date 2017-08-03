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СМИ: ПСЖ подписал контракт с Неймаром

Спорт
3 августа, 20:47 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что футболист выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн

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Неймар

Неймар

© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 3 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Об этом сообщает телеканал RMC.

Ранее 25-летний форвард выкупил свой контракт с испанской "Барселоной" за €222 млн, чтобы помочь ПСЖ в соблюдении требований финансового fair play.

По информации телеканала RMC, Неймар заключил контракт с ПСЖ на пять лет и намерен сыграть за команду уже в первом туре чемпионата Франции, в котором парижский клуб 5 августа сыграет на своем поле против "Амьена". 

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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