СМИ: ПСЖ подписал контракт с Неймаром

ТАСС, 3 августа. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении контракта с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Об этом сообщает телеканал RMC.

Neymar est parisien ! Il signe son contrat de 5 ans avec les dirigeants du #PSG à Barcelone ! Il veut jouer contre Amiens ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 3, 2017

Ранее 25-летний форвард выкупил свой контракт с испанской "Барселоной" за €222 млн, чтобы помочь ПСЖ в соблюдении требований финансового fair play.

По информации телеканала RMC, Неймар заключил контракт с ПСЖ на пять лет и намерен сыграть за команду уже в первом туре чемпионата Франции, в котором парижский клуб 5 августа сыграет на своем поле против "Амьена".

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.