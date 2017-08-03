FISU признала хоккей с мячом видом спорта

ТАСС, 3 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально признала хоккей с мячом видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Сообщается, что документальное подтверждение уже отправлено в офис Международной федерации бенди (FIB).

Хоккей с мячом включен в программу Всемирной зимней Универсиады, которая в 2019 году пройдет в Красноярске.