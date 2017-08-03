Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FISU признала хоккей с мячом видом спорта

Спорт
3 августа, 20:52 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что документальное подтверждение уже отправлено в офис Международной федерации бенди

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально признала хоккей с мячом видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Сообщается, что документальное подтверждение уже отправлено в офис Международной федерации бенди (FIB).

Хоккей с мячом включен в программу Всемирной зимней Универсиады, которая в 2019 году пройдет в Красноярске.

Смотрите также

Красногорск претендует на проведение ЧМ-2019 среди юниоров по хоккею с мячом

Кировская "Родина" выступит в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2017/18

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ассоциация европейского бизнеса выступила против санкций США
2
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
5
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
6
МИД КНР: Индия стягивает группировку войск к границе с Китаем не из мирных соображений
7
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама