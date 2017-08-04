"Монако" и "Пари Сен-Жермен" поведут борьбу за чемпионство во французском футболе

ТАСС, 4 августа. Чемпионат Франции по футболу стартует в пятницу матчем первого тура между "Монако" и "Тулузой". Команда из княжества Монако будет защищать свой титул, однако фаворитом сезона является столичный "Пари Сен-Жермен", который совершил главный трансфер в истории футбола, выкупив у "Барселоны" бразильского форварда Неймара.

В прошлом сезоне "Монако" прервал четырехлетнюю гегемонию ПСЖ во французском футболе - прежде всего за счет атакующего футбола. Команда забила 107 мячей в 38 матчах и представила широкой публике новую звезду - форварда Килиана Мбаппе, который в 18 лет забил 15 голов в чемпионате страны и еще шесть - в плей-офф Лиги чемпионов, где "Монако" дошел до полуфинала.

За Мбаппе устроили настоящую охоту гранды европейского футбола, новый сезон форвард начал в "Монако", однако до конца лета может перебраться в "Реал", с которым достиг договоренности о контракте, если верить испанской прессе. Королевскому клубу осталось лишь договориться о трансфере с "Монако", который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а оперативное руководством клубом осуществляет Вадим Васильев. Возможный трансфер Мбаппе оценивается в €150-180 млн, при этом около €150 млн "Монако" уже выручил за продажу других героев прошлого сезона.

Переход Мбаппе, даже если он случится, останется в тени трансфера Неймара - 25-летний бразилец обошелся катарским инвесторам "Пари Сен-Жермен" в €222 млн. Столь красивая сумма была зафиксирована в контракте Неймара с "Барселоной" - по испанским законам, в договоре каждого футболиста должна значиться определенная сумма отступных, за которую он может покинуть клуб.

Помимо денег, которыми будет осыпан в Париже сам бразилец и его отец, являющийся агентом Неймара, форвард должен получить полную свободу действий на поле и роль лидера, которую в "Барселоне" исполнял Лионель Месси. "Пари Сен-Жермен" проиграл прошлый чемпионат во многом из-за ухода Златана Ибрагимовича, а заменить его никто не сумел, хотя уругваец Эдинсон Кавани и стал с большим отрывом лучшим бомбардиром чемпионата, забив 35 мячей.

Дани Алвес уже в составе

"Пари Сен-Жермен" пополнился еще одним бразильцем - 33-летним защитником Дани Алвесом, ранее выступавшим в "Барселоне" и итальянском "Ювентусе". Этот футболист приехал в Париж в качестве свободного агента.

Владельцы ПСЖ рассчитывают, что Дани Алвес и Неймар помогут клубу наконец удачно выступить в Лиге чемпионов, где один из самых богатых клубов Европы постоянно терпит фиаско. Из-за неудач в Лиге чемпионов год назад был уволен Лоран Блан, однако под руководством сменившего его испанца Унаи Эмери парижане уже в 1/8 финала уступили дорогу "Барселоне", победив в первом матче на своем поле со счетом 4:0. В Барселоне хозяева разгромили ПСЖ 6:1, причем Неймар забил два мяча.

Бывший наставник "Спартака" Эмери при этом сохранил пост главного тренера "Пари Сен-Жермен". В новом сезоне французская лига, которая всегда выделялась сильными специалистами, пополнилась еще двумя известными иностранными тренерами. "Лилль" возглавил аргентинец Марсело Бьельса по прозвищу Сумасшедший, который ранее работал в сборных Аргентины и Чили, а во Франции успешно тренировал "Марсель". "Нант" возглавил итальянец Клуадио Раньери, в 2016 году приведший к сенсационной победе в чемпионате Англии скромный "Лестер".

Кто составит конкуренцию лидерам?

В прошлом сезоне вклиниться в борьбу между "Монако" и ПСЖ попыталась лишь "Ницца", которая в итоге заняла третье место и успешно выступает в квалификации Лиги чемпионов, победив "Аякс" из Нидерландов. Остальные клубы, скорее всего, вновь будут бороться лишь за третью строчку и путевку в главный еврокубок, хотя перспективы "Монако" во многом будут зависеть от того, успеют ли монегаски найти замену Мбаппе в случае его продажи.

При этом до конца августа возможны серьезные потери и у ПСЖ, которому необходимо продавать игроков, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей после покупки Неймара. Та же "Барселона" давно присматривается к опорному полузащитнику Марко Верратти и может в качестве замены Неймара забрать у парижан аргентинца Анхеля Ди Марию.

В нынешнем сезоне "Пари Сен-Жермен" уже выиграл первый трофей, завоевав Суперкубок Франции - "Трофей чемпионов". 29 июля парижане в марокканском Танжере еще без Неймара обыграли "Монако" с Мбаппе (2:1).

В чемпионате Франции сезона-2017/18 выступят 20 команд. Это "Монако", "Пари Сен-Жермен" (Париж), "Ницца", "Лион", "Марсель", "Бордо", "Нант", "Сент-Этьен", "Ренн", "Генгам", "Лилль", "Анже", "Тулуза", "Метц", "Монпелье", "Дижон", "Кан", "Страсбур", "Амьен" и "Труа". Чемпион Франции 1979 года "Страсбур" еще два года назад выступал на любительском уровне, однако сумел вернуться в элиту.

Первый профессиональный чемпионат Франции по футболу прошел в сезоне-1932/33, хотя любительские турниры проводились с 1893 года. 10 раз чемпионат страны выигрывал "Сент-Этьен" (в последний раз - в 1981 году), девять - "Марсель". "Монако" стал чемпионом в восьмой раз, догнав по этому показателю "Нант". "Пари Сен-Жермен" завоевал шесть чемпионских титулов.