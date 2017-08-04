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Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в 1/4 финала турнира ATP в Вашингтоне

Спорт
4 августа, 9:18 UTC+3 ТАСС

В 1/8 финала россиянин двух сетах обыграл четвертого "сеянного" болгарина Григора Димитрова

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/DANIEL BOCKWOLDT

ТАСС, 4 августа. Россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн долларов).

В 1/8 финала россиянин победил болгарина Григора Димитрова, "посеянного" на турнире под четвертым номером, со счетом 6:4, 6:2. Зверев,"посеянный" под пятым номером, обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 7:5.

Матч между Медведевым и Зверевым пройдет 5 августа.

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