Россиянин Меньков квалифицировался в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал соревнований в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Чемпион мира 2013 года в первой попытке показал результат 8,07 метра, преодолев квалификационный норматив (8,05), который необходим для попадания в финал. Россиянин стал пятым в квалификации.

С лучшим результатом в финал вышел чех Радек Юшка (8,24). Кубинец Майкель Массо занял второе место (8,15), южноафриканец Рушвал Самааи - третье (8,14). Обладатель лучшего результата в сезоне (8,65) Луво Маньонга из ЮАР вышел в финал с четвертой позиции (8,12).

Американец Джефф Хендерсон, который является действующим олимпийским чемпионом в этом виде, не сумел выйти в финал, прыгнув в лучшей попытке на 7,84 метра. Медали в этой дисциплине будут разыграны 5 августа.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.