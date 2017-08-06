Коулман: Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровень

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровень. Такое мнение высказал американский спринтер Кристиан Коулман, слова которого приводит Reuters.
В субботу в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Золото завоевал американец Джастин Гэтлин, серебро - Коулман, бронзу - 30-летний Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.
"Болт является человеком, который поднял наш вид спорта на совершенно новый уровень, - отметил Коулман. - Когда я рос, он был для меня иконой, примером для подражания. Для меня большая честь выступать вместе с ним".
Для 21-летнего Коулмана эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.