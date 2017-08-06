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Албегов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в весе свыше 105 кг

Спорт
6 августа, 14:01 UTC+3 ТАСС

Второе место занял Магомед Абуев

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Руслан Албегов

Руслан Албегов

© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

ТАСС, 6 августа. Руслан Албегов завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг. Турнир проходил в Чебоксарах.

29-летний Албегов по сумме двух упражнений поднял 410 кг (185 кг в рывке + 225 кг в толчке). Второе место занял Магомед Абуев - 405 кг (185+220), третьим стал Чингиз Могушков - 402 кг (186+216).

Албегов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным чемпионом мира и Европы.

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