Албегов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в весе свыше 105 кг

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ТАСС, 6 августа. Руслан Албегов завоевал золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг. Турнир проходил в Чебоксарах.
29-летний Албегов по сумме двух упражнений поднял 410 кг (185 кг в рывке + 225 кг в толчке). Второе место занял Магомед Абуев - 405 кг (185+220), третьим стал Чингиз Могушков - 402 кг (186+216).
Албегов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным чемпионом мира и Европы.