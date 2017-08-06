Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, пробился в полуфинал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Россиянин, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине, стал третьим в своем забеге с результатом 13,47 секунды. Полуфинал пройдет позднее в воскресенье, финал - в понедельник.
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.