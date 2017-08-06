Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестом

Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестомСпорт 6 августа, 14:15
Албегов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в весе свыше 105 кгСпорт 6 августа, 14:01
"Барселона" увеличила предложение по трансферу футболиста "Ливерпуля" Коутиньо до €100 млнСпорт 6 августа, 13:53
Санкции ООН в отношении КНДР. ДосьеБиографии и справки 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам в октябреСпорт 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари подтвердил, что намерен приобрести бразильский клуб "Униклиник"Спорт 6 августа, 13:40
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из ГангиОбщество 6 августа, 13:37
Власти: санкции не стали помехой для зарубежных участников фестиваля "Extreme Крым 2017"Общество 6 августа, 13:31
СМИ: гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд болен раком легкихКультура 6 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Мудров, выступающий под нейтральным флагом, не сумел квалифицироваться в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Мудров со второй попытки взял высоту 5,45 метра, но три раза не смог преодолеть планку на высоте 5,60 м. Для попадания в финал россиянину было необходимо выполнить квалификационный норматив 5,75 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. На данный момент уже 16 спортсменов преодолели планку на высоте 5,60, что не позволяет Мудрову отобраться в финал соревнований.
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.