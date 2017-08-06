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Хоккеист Нестеров планирует выиграть ОИ, ЧМ и Кубок Гагарина в следующем сезоне

Спорт
6 августа, 18:35 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, августа. /ТАСС

Защитник сообщил, что его не устраивают стандарты НХЛ для поведения игроков вне игровой площадки

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Никита Нестеров

Никита Нестеров

© AP Photo/Matt Slocum

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА планирует стать победителем Кубка Гагарина, а также выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира в составе сборной России в предстоящем сезоне. Об этом он сообщил журналистам.

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24-летний Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.

"У меня есть четкий план выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, чемпионат мира. А в последующие два сезона дважды Кубок Гагарина и чемпионат мира, а дальше будем смотреть относительно возвращения в НХЛ [Национальную хоккейную лигу]", - сказал Нестеров.

"Не думаю, что шансы сборной России на победу в Олимпиаде вырастут из-за неучастия в ней игроков НХЛ. В других сборных Европы есть очень талантливые хоккеисты. Будет интересный турнир и все будут в равных условиях. Россия способна выиграть золото турнира, как и всегда", - считает защитник.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

Выступление в НХЛ

В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за "Тампу- Бэй" (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за "Монреаль" (1+4). После истечения срока контракта с "Монреалем" защитник стал неограниченно свободным агентом. В июле Нестеров подписал трехлетний контракт с ЦСКА, последние четыре сезона хоккеист играл за океаном.

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"Почему не получилось в "Тампе"? Тренер, наверное, не видел меня в составе, хотя со статистикой все было более менее. Конфликта у нас не было", - рассказал Нестеров.

"После перехода в "Монреаль" я окрылился, ребята хорошо меня встретили, - продолжил хоккеист. - Там было много русских игроков, старшие подсказывали. Все было хорошо, но поменяли тренера и опять что-то остановилось. Террьен мне доверял, я начал очки набирать, но пришел Жюльен и у нас с ним не заладилось".

Нестеров рассказал на кого он равняется в НХЛ. "Так получилось, что еще в детстве я подключался к атаке, поэтому такая универсальность. Мне нравится, как в подобном стиле действует Эрик Карлссон", - сообщил армейский защитник.

Также Нестеров сообщил, что его не устраивают стандарты НХЛ для поведения игроков вне игровой площадки.

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"Да, в НХЛ, помимо игровых качеств, нужно быть "nice" (приятным - прим. ТАСС) вне льда. С этим сложно справиться, у меня другое понимание хоккея. Считаю, что никого не должно волновать, что ты делаешь за пределами стадиона - это твоя личная жизнь. Если ты приходишь, играешь и у тебя все получается, вот это "nice", а не то, что они говорят", - сказал Нестеров.

Марков в КХЛ и 100 очков Кучерова в НХЛ

В конце июля было объявлено, что бывший одноклубник Нестерова по "Монреалю" 38-летний защитник Андрей Марков подписал двухлетний контракт с казанским "Ак Барсом". Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).

Нестеров поделился своим мнением об адаптации Маркова в КХЛ. "Марков очень опытный. Думаю, он быстро перестроиться к большим площадкам и все у него будет замечательно", - считает защитник.

По мнению Нестерова, его бывший одноклубник по "Тампе" российский форвард Никита Кучеров наберет 100 очков в следующем сезоне НХЛ. "В "Тампе" Кучерову доверяют, он растет, работает над собой. Думаю, он наберет 100 очков в следующем сезоне, почему бы и нет?", - заявил хоккеист ЦСКА.

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