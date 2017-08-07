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Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молота

Спорт
7 августа, 22:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, августа. /ТАСС

Второе место заняла китаянка Чжэн Ван

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Анита Влодарчик

Анита Влодарчик

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Анита Влодарчик из Польши завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Лондоне.

Спортсменка метнула снаряд на 77,90 метра. Второе место заняла китаянка Чжэн Ван (75,98). Третьей стала еще одна представительница Польши Мальвина Копрон (74,76).

Влодарчик стала трехкратной чемпионкой мира, ранее она побеждала на мировом первенстве - 2009 и ЧМ-2015. Влодарчик - двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016) и обладательница мирового рекорда (82,98).

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 13 августа.

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