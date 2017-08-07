Все легкоатлеты на ЧМ-2017 находятся под строгим допинг-контролем

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ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Спортсмены, прибывающие в Лондон для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, сразу после приезда в отель получают приглашения на допинг-контроль. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных атлетов на ЧМ-2017 Елена Орлова.
"Практически все спортсмены, которые приезжают из аэропорта в наш отель, сразу же после прибытия получают приглашения на допинг-контроль, - сказала Орлова. - Получается буквально так, занесли чемоданы в номер, а потом их сразу зовут на тестирование. Говорить, что к российским спортсменам допинг-службы испытывают особое внимание, нельзя. Здесь все находятся под жестким контролем".
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 13 августа.