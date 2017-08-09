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Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018

Спорт
9 августа, 9:07 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

По мнению сербского специалиста Боры Милутиновича, организация, стадионы и болельщики в России во время чемпионата мира будут превосходными

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Тренировка сборной России по футболу

Тренировка сборной России по футболу

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборной России по футболу по силам выйти из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал сербский тренер Бора Милутинович.

Милутинович - единственный в истории тренер, руководивший пятью различными командами на чемпионатах мира: сборными Мексики (1986), Коста-Рики (1990), США (1994), Нигерии (1998) и Китая (2002). Он также является единственным тренером, проходившим первый раунд чемпионата мира с четырьмя разными командами (до неудачи со сборной Китая).

"Не сомневаюсь, что организация, стадионы и болельщики в России будут превосходными. Но также очень важно, как выступит национальная сборная. Я видел матчи команды России на Кубке конфедераций и могу сказать, что у нее есть потенциал выйти из группы, это задача-минимум. Эта команда может добиться и большего, нужно верить в нее", - сказал Милутинович.

"Россия - великая страна, в которой живут великолепные люди. У России есть все, чтобы организовать отличный чемпионат мира. Надеюсь, страна сможет подготовиться самым лучшим образом", - добавил Милутинович.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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