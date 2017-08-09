Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018

Барабанов: предсезонный турнир в Сочи помог ХК СКА войти в игровой ритмСпорт 9 августа, 9:08
Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 9 августа, 9:07
Гилл: Кубок конфедераций в России получил только положительные отзывыСпорт 9 августа, 8:56
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс" и банка "Анелик РУ"Экономика и бизнес 9 августа, 8:49
Щебелин лидируют в велогонке Москва - Владивосток перед заключительным этапомСпорт 9 августа, 8:40
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младшийСпорт 9 августа, 8:33
Россия и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГПолитика 9 августа, 8:20
Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФАСпорт 9 августа, 8:19
ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать политическую и экономическую ситуацию в странеОбщество 9 августа, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборной России по футболу по силам выйти из группы на домашнем чемпионате мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал сербский тренер Бора Милутинович.
Милутинович - единственный в истории тренер, руководивший пятью различными командами на чемпионатах мира: сборными Мексики (1986), Коста-Рики (1990), США (1994), Нигерии (1998) и Китая (2002). Он также является единственным тренером, проходившим первый раунд чемпионата мира с четырьмя разными командами (до неудачи со сборной Китая).
"Не сомневаюсь, что организация, стадионы и болельщики в России будут превосходными. Но также очень важно, как выступит национальная сборная. Я видел матчи команды России на Кубке конфедераций и могу сказать, что у нее есть потенциал выйти из группы, это задача-минимум. Эта команда может добиться и большего, нужно верить в нее", - сказал Милутинович.
"Россия - великая страна, в которой живут великолепные люди. У России есть все, чтобы организовать отличный чемпионат мира. Надеюсь, страна сможет подготовиться самым лучшим образом", - добавил Милутинович.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.