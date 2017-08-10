Американка Фрэнсис завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в беге на 400 м

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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Американка Филлис Фрэнсис завоевала золотую медаль в беге на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
25-летняя американка финишировала с личным рекордом, показав время 49,92 секунды. Второе место заняла 19-летняя представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер (50,06), установив национальный рекорд. Третьей стала шестикратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира американка Эллисон Феликс (50,08). Без награды осталась действующая олимпийская чемпионка в этой дисциплине и серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года Шона Миллер- Уйбо с Багамских островов, она финишировала четвертой со временем 50,49 секунды.
Фрэнсис завоевала свою первую личную медаль чемпионатов мира. Ранее она становилась второй в 2015 году в эстафете 4 по 400 метров. В аналогичной эстафете она стала олимпийской чемпионкой в 2016 году.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (четыре золотые, пять серебряных, шесть бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.
Чемпионат мира завершится 13 августа.