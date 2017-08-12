Шарапова сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос" Остапенко в первом круге турнира Цинциннати

ТАСС, 12 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова встретится с победительницей "Ролан Гаррос" 2017 года латышкой Еленой Остапенко в первом круге турнира в американском Цинциннати. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте турнира.

Шарапова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и попала в основную сетку турнира благодаря приглашению организаторов, Остапенко находится на 12-й строчке. Светлана Кузнецова начнет выступление на турнире со второго круга. В первом раунде Елена Веснина сыграет с француженкой Каролин Гарсией, Анастасия Павлюченкова - с украинкой Лесей Цуренко, Екатерина Макарова - с чешкой Барборой Стрыцовой. Соперница Дарьи Касаткиной определится по итогам квалификации.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира WTA в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. На том турнире она снова получила повреждение и снялась с соревнований 2 августа перед матчем второго круга против украинки Леси Цуренко. Кроме того, она получила wild card для участия на турнире WTA в Торонто (5-13 августа), но из-за травмы также была вынуждена с него сняться.

В общей сложности на протяжении карьеры Шарапова выиграла 35 титулов WTA в одиночном разряде и три - в парном. Суммарно возглавляла рейтинг-лист WTA на протяжении двадцати одной недели. Общая сумма призовых денег превышает $36 млн.

Турнир в американском Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $7,8 млн.