Лучшие европейские сборные по водному поло сыграют в новом турнире под эгидой LEN

ТАСС, 12 августа. Европейская лига плавания (LEN) объявила о создании нового международного турнира по водному поло для национальных команд, который будет называться Кубок Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Кубке Европы будут участвовать по 12 лучших команд как в мужском, так и в женском турнире. 12 лучших команд будут определятся согласно местам, занятым на последнем чемпионате Европы по водному поло. Женская сборная России по водному поло заняла шестое место на чемпионате Европы 2016 года, проиграв испанкам в четвертьфинале. Мужская команда на европейском первенстве стала восьмой, уступив сербам также на стадии четвертьфинала.

Кубок Европы будет разбит на три фазы: групповая стадия, лучшие восемь команд и суперфинал. 12 сборных будут поделены на три группы по четыре команды в каждой. Групповой турнир будет проходить по круговой системе. Команды, занявшие два первых места в своих группах, и две из трех команд, занявших третьи места, имеющие лучшие показатели, пройдут в следующий раунд - топ-8.

Соответственно, восемь лучших сборных будут поделены на две группы и также, как и в первом раунде, сыграют друг с другом по круговой системе. Победители групп встретятся в двухматчевом суперфинале.

Кубок Европы среди мужских команд стартует 17 ноября 2017 года. Групповая стадия пройдет с 17 по 19 ноября, топ-8 - с 15 по 18 февраля 2018 года, суперфинал - с 6 по 8 апреля. Групповой этап женского турнира пройдет с 24 по 26 ноября, топ-8 - с 1 по 4 февраля 2018 года, суперфинал - с 23 по 25 марта.