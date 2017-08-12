Серебряный призер ЧМ-2017 Клишина сделает все, чтобы показать высокий результат на ОИ-2020

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ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая в пятницу первую в своей карьере медаль чемпионатов мира, в оставшееся до Олимпиады-2020 время сделает все, чтобы на главном старте четырехлетия выступить не хуже, чем на мировом первенстве 2017 года в Лондоне. Об этом она рассказала ТАСС.
Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7,00 м. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02), третьей - ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,97), которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.
"Я полна сил и желания прыгать дальше. У меня еще есть резерв, и я знаю, что буду готовиться к Токио-2020, чтобы там суметь как следует реализоваться", - заметила 26-летняя Клишина.
Для российской прыгуньи в длину эта медаль стала первой на крупных международных стартах. До сегодняшнего дня ее высшим достижением была бронза чемпионата Европы в 2014 году. Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, где заняла девятое место (6,63).