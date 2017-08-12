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Тренер Клишиной Сигрейв получил серебро ЧМ-2017 за успех подопечной

Спорт
12 августа, 2:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне

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ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Американский тренер Лорен Сигрейв, который несколько последних сезонов работает с российской прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, также был удостоен серебряной медали. Об этом Клишина сообщила журналистам.

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Клишина завоевала серебро чемпионата мира с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

"Теперь на чемпионате мира тренерам тоже дают медали, - отметила Клишина. - У меня есть полноценная медаль, а у тренера - мини-версия. Он очень обрадовался, когда получил от меня награду, потому что такое происходит в первый раз".

"Я думаю, что это правильное решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Нужно по достоинству оценивать работу не только спортсмена, но и его тренера. Но заслуга в моем успехе принадлежит не только Сигрейву. Мне очень много людей помогали, особенно в последние месяцы", - подытожила спортсменка.

Следующим турниром после чемпионата мира для Клишиной станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа. 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине, 1 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

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