Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентября

Россиянка Дарья Клишина после соревнований по прыжкам в длину на чемпионате мира © EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике, планирует приехать в Россию и показать медаль своим болельщикам в начале сентября. Об этом она сообщила журналистам.

Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров.

"У меня сразу после окончания чемпионата мира пройдут еще три старта: в Сопоте, Берлине, а также 1 сентября в Брюсселе. В Бельгии пройдет финал "Бриллиантовой лиги", после чего мой сезон завершится. И в начале сентября после Брюсселя я планирую поехать домой с медалью чемпионата мира", - заметила Клишина.

Большую часть года в течение нескольких последних сезонов Клишина живет и тренируется в США под руководством своего американского наставника Лорена Сигрейва.