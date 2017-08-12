Австралийка Пирсон стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 100 м с барьерами

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Австралийка Салли Пирсон завоевала золотую медаль в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Она показала результат 12,59 секунды.

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2008 года из США Доун Харпер-Нельсон (12,63). Третьей стала немка Памела Дуткевич (12,72). Американка Кендра Харрисон, которая является рекордсменкой мира (12,20), финишировала четвертой с результатом 12,74 секунды.

Пирсон стала двукратной чемпионкой мира. Впервые она завоевала золото на чемпионате мира в 2011 году, в 2013 году стала серебряной медалисткой. 30-летняя австралийка является олимпийской чемпионкой 2012 года и серебряным призером Игр-2008 на данной дистанции.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2). Три медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами, Дарья Клишина завоевала серебро в прыжках в длину, Валерий Пронкин стал вторым в метании молота.

Чемпионат мира завершится 13 августа.