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Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагом

Спорт
12 августа, 21:33 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка считает, что показанный на турнире в Лондоне результат будет серьезным стимулом для достижения дальнейших успехов

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

©  EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина испытывает радость в связи с тем, что ей удалось завоевать серебряную медаль чемпионата мира в прыжках в длину, но в то же время спортсменке обидно, что удалось это сделать под нейтральным флагом. Об этом она рассказала ТАСС.

Как и еще 18 российских спортсменов, Клишина получила разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. На соревнованиях в Лондоне она завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

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"Мне даже сейчас тяжело понять и поверить в то, что у меня это получилось. Я долгое время испытывала определенные проблемы: сначала физиологического плана, потом психологического. Но только вчера у меня получилось подобрать нужный ключ и использовать его на протяжении всех шести прыжков. Я сама не понимаю, как мне удалось все это сделать", - сказала Клишина.

По словам спортсменки, участники таких крупных турниров, как чемпионат мира, испытывают большое психологическое давление, что увеличивает вероятность ошибок. "Я знала, что готова хорошо физически, знала, что могу прыгать далеко. Нужно было открыть какую-то дверь, чтобы прыгать далеко и одновременно чисто", - сказала она.

"Я хотела бы, чтобы дальние прыжки были у меня стабильными, чтобы не было разовых успешных попыток. Я очень хочу это сделать, но на самом деле очень тяжело пронести этот соревновательный запал от одного старта к другому. Ты все время пытаешься вернуться в то победное эмоциональное состояние, хотя другие считают, что нужно жить всегда настоящим, а не возвращаться в прошлое", - добавила Клишина.

Как отметила собеседница агентства, показанный на мировом первенстве результат будет серьезным стимулом для достижения дальнейших успехов. "Когда ты знаешь, что уже делал это совсем недавно, причем не где-нибудь, а на чемпионате мира, то это очень ценно. Я думала сегодня ночью, что мне удается показывать свои лучшие результаты именно на главных стартах сезона. Так было в прошлом, это случилось и вчера на чемпионате мира, а не на каком-то местечковом турнире, результаты которых многие подвергают сомнению", - поделилась мнением легкоатлетка.

"Выступать под нейтральным флагом было не тяжело"

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По словам Клишиной, данное условие не стало для нее преградой на соревнованиях в Лондоне. "Не скажу, что было тяжело, просто обидно, что приходится выступать и показывать результаты под нейтральным флагом. Но отношение со стороны российских болельщиков после Олимпийских игр к нам значительно поменялось, они знают, что мы все равно выступаем за Россию, и мы это в голове всегда держим. Все журналисты, освещающие чемпионат мира, прекрасно осведомлены, гражданами какой страны мы являемся, и что этот нейтральный флаг - какое-то временное явление, которое, к сожалению, мы должны пережить", - сказала собеседница агентства.

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Из-за допингового скандала все российские легкоатлеты, кроме Клишиной, не смогли принять участие в Олимпиаде 2016 года. "Я была очень готова в олимпийский год, и весь мой этот настрой в один момент был убит за неделю до олимпийского старта, когда начались тяжбы в КАС (Спортивном арбитражном суде - прим. ТАСС). Нервов я потеряла немало тогда, и мне было очень обидно, что так все произошло. Мне предлагали пропустить зимний сезон, чтобы восстановиться психологически, но я сказала, что этот год я буду прыгать от и до, потому что мне нужно прыгать, выплеснуть всю накопленную энергию и умение", - рассказала легкоатлетка.

"Я знаю, на что я способна, и мне очень хотелось все это реализовать, но мне в этом сезоне все равно потребовалось время, чтоб войти в нужную физическую и психологическую форму", - добавила она.

"У меня ни разу не появлялось желание что-то кому-то доказывать. Если бы надо мной довлела такая идея, то, может быть, что-то и не получилось бы. Спортсмены должны просто выступать, а не убеждать кого-то в своей неправоте. Я просто очень хотела реализовать свой потенциал", - заключила Клишина.

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