"Спартак-2" разгромил "Факел" в матче Футбольной национальной лиги

ТАСС, 13 августа. Московский "Спартак-2" нанес крупное поражение воронежскому "Факелу" со счетом 3:0 в гостевом матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Зелимхан Бакаев (29-я минута), Денис Давыдов (55) и Фэшн Сакала (85).

"Спартак-2" занимает восьмое место с 13 набранными очками, "Факел" с пятью баллами идет 20-м. В следующем туре "Спартак-2" 20 августа примет волгоградский "Ротор", днем ранее "Факел" сыграет в гостях с калининградской "Балтикой".