"Краснодар" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛ

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ТАСС, 13 августа. "Краснодар" сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев мяч забил Виктор Классон (25-я минута), у гостей - Михаил Гащенков (76).
"Краснодар" набрал 11-е очко и сохранил пятое место в турнирной таблице.
"Амкар" во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре краснодарский клуб 20 августа в гостях сыграет с "Ростовом", пермская команда в этот же день примет на своем поле петербургский "Зенит".