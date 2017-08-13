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"Краснодар" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛ

Спорт
13 августа, 21:54 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Футболисты "Краснодара"

Футболисты "Краснодара"

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 13 августа. "Краснодар" сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев мяч забил Виктор Классон (25-я минута), у гостей - Михаил Гащенков (76).

"Краснодар" набрал 11-е очко и сохранил пятое место в турнирной таблице.

"Амкар" во второй раз подряд сыграл вничью и с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре краснодарский клуб 20 августа в гостях сыграет с "Ростовом", пермская команда в этот же день примет на своем поле петербургский "Зенит".

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