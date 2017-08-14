Малкин: в ближайшие пять лет не намерен играть в КХЛ

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин в течение ближайших пяти лет не собирается возвращаться в Россию. Об этом он сообщил журналистам.
"Пока у меня нет мыслей о России. И в ближайшие два года, и через пять лет я не хочу возвращаться, а хочу доработать контракт с "Питтсбургом". Но может так случиться, что в "Питтсбурге" будут мной недовольны и решат расторгнуть контракт. Произойти может все, но у меня есть цели и я буду их добиваться", - сказал 31-летний нападающий.
Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года, трижды выиграв с командой Кубок Стэнли. В 2012 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. С 2003 по 2006 год, а также в 2012-м, когда в НХЛ был локаут, Малкин играл за магнитогорский "Металлург", воспитанником которого является.
Действующий контракт Малкина с "Питтсбургом" рассчитан до завершения сезона-2021/22.