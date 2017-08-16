Непомнящий и Карякин сыграли вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 16 августа. Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли вничью в партии по быстрым шахматам в восьмом туре турнира в американском Сент- Луисе (штат Миссури).

Россиянин Гарри Каспаров победил вьетнамца Ле Куанг Лема, кубинец Леньер Домингес обыграл чеха Давида Навару. Партии между Левоном Ароняном из Армении и Хикару Накамурой из США, а также индийцем Вишванатаном Анандом и представителем США Фабиано Каруаной завершились вничью.

Турнирное положение после восьми туров: Непомнящий, Аронян - по 10 очков, Каруана, Накамура - по 9, Ле Куанг Лем, Домингес - по 8, Ананд, Каспаров - по 7, Карякин - 6, Навара - 5. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.