"Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой" за групповой турнир Лиги Европы

ТАСС, 17 августа. "Краснодар" сыграет в четверг с сербской "Црвеной Звездой" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

"Краснодар" в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне "Краснодар" дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту - испанской "Сельте". На пути к основной стадии Лиги Европы четвертому клубу России прошлого сезона будет противостоять вице-чемпион Сербии, который в нынешнем сезоне провел уже шесть еврокубковых матчей.

"Црвена Звезда" начала выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, преодолев сопротивление мальтийской "Флорианы", казахстанского "Иртыша" из Павлодара и чешской "Спарты". В шести матчах "Звезда" одержала четыре победы при двух ничьих, причем "Спарту" белградцы сумели обыграть дважды - 2:0, 1:0.

"Црвена Звезда" в 1991 году сумела выиграть Кубок европейских чемпионов, однако в последние годы, когда сербский футбол полностью перешел на "экспорт" собственных воспитанников в более богатые клубы, успехами в Европе похвастаться не может. 10 лет назад "Црвена Звезда" в последний раз выступала в групповой стадии Кубка УЕФА, а в современной Лиге чемпионов в основной турнир и вовсе не пробивалась ни разу.

В нынешней "Црвене Звезде" выступает немало опытных футболистов, которые вернулись после выступлений в иностранных клубах. Многие игроки "Звезды" ранее играли в России - это защитники Милан Родич и Душан Анджелкович, полузащитники Дамьен Ле Таллек, Гелор Канга, Митчелл Дональд, а также травмированный хавбек Бранко Йовичич.

Капитан - из Китая, лидер - в Саудовскую Аравию

Самыми опытными игроками белградской команды являются голкипер Дамир Кахриман и капитан Ненад Милияш, вернувшийся из Китая. А лучший бомбардир команды ганец Ричмонд Боакье уже забил семь голов в нынешней Лиге Европы. Покинул команду один из лидеров - костариканский форвард Джон Хайро Руис, который уехал в Саудовскую Аравию в клуб "Аль-Фейха".

"Црвену Звезду" с июня возглавляет 47-летний Владан Милоевич, который сменил нынешнего наставника тульского "Арсенала" Миодрага Божовича. В нынешнем чемпионате Сербии "Црвена Звезда" провела уже пять матчей и во всех победила с общей разностью мячей 16:1. Приехавший летом из итальянской "Аталанты" форвард Александар Пешич возглавляет список бомбардиров, забив пять мячей.

"Краснодар" такими успехами на домашней арене в нынешнем сезоне похвастаться не может - подопечные Игоря Шалимова играют нестабильно. В шести турах кубанцы набрали 11 очков и занимают пятое место, в предыдущем матче на своем поле не сумев победить "Амкар" (1:1). А нынешний еврокубковый сезон "Краснодар" начал матчами с датским клубом "Люнгбю" (2:1, 3:1).

Накануне в тренировке кубанского клуба принял участие лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, который пока в нынешнем сезоне не играл из-за травмы. По словам Шалимова, Смолов может выйти на поле на замену, восстановились также Вячеслав Подберезкин и Торнике Окриашвили. Зато повреждения получили очередные футболисты "Краснодара" - Маурисио Перейра и Шарль Каборе, в лазарете остается также голкипер Станислав Крицюк.

Матч пройдет на стадионе "Краснодар", начало - 20:00 мск, главный арбитр - Гедиминас Мажейка из Литвы. Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде.

В среду первый матч раунда плей-офф Лиги Европы провел "Зенит", который в гостях уступил голландскому "Утрехту" - 0:1.