Фергюсон: ирландский боец Макгрегор "съест" россиянина Нурмагомедова, если они встретятся

ТАСС, 18 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор "съест" россиянина Хабиба Нурмагомедова, в случае если они проведут бой. Такое мнение выразил американский боец Тони Фергюсон, слова которого приводит ESPN.

Ранее в июле Нурмагомедов сообщил, что UFC предложили ему бой с Макгрегором в декабре. До этого ирландец сам заявлял, что хотел бы провести поединок с Нурмагомедовым в России. Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе.

"Если Хабиб продолжит оставаться без боев, то его навыки в ударной технике не станут лучше. Он немного получил от Майкла Джонсона в первом раунде в ноябре, когда дрался последний раз. Если все так продолжится, то против Макгрегора Хабиб не устоит, он просто будет "съеден", он не соперник Конору", - высказался Фергюсон.

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. 16 августа было объявлено, что Фергюсон 7 октября проведет бой с Кевином Ли.

Также американец заявил, что Нурмагомедов "всегда у него на радаре", и он верит, что этот поединок все-таки состоится, а долгое ожидание только придаст ему значимости. "Это отличный супербой, это отличная история для супербоя, - отметил Фергюсон. - У этого поединка уже есть своя предыстория, я думаю, фанаты будут готовы заплатить, чтобы посмотреть этот поединок".

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). 33-летний Фергюсон провел 25 боев в ММА, из которых выиграл 22 (17 - досрочно) и в трех уступил. На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой).