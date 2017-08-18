ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 18 августа, 21:49
Кинофестиваль "Короче" открылся в Калининграде минутой молчания в память о Вере ГлаголевойКультура 18 августа, 21:44
"Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче седьмого тура РФПЛСпорт 18 августа, 21:31
Полиция не рассматривает нападение в Турку как терактПроисшествия 18 августа, 21:16
Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финале турнира в ЦинциннатиСпорт 18 августа, 21:12
Советник президента: на "Оскар" от России можно отправить фильм "Нелюбовь" ЗвягинцеваКультура 18 августа, 20:48
Медведев продлил срок полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на пять летКультура 18 августа, 20:38
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательствомПолитика 18 августа, 20:28
Бэннон покинул пост главного политстратега ТрампаМеждународная панорама 18 августа, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходили во дворце спорта "Мегаспорт".
В заключительном матче турнира армейцы в овертайме победили "Динамо" со счетом 4:3.
В составе ЦСКА отличились Джефф Плэтт (11-я минута), Александр Попов (30), Константин Окулов (50, 61). За "Динамо" шайбы забросили Дмитрий Марковин (24), Дмитрий Сидляров (26), Никита Комаров (29).
ЦСКА занял первое место с восемью очками. "Спартак" стал вторым (6), "Динамо" - третьим (4), "Витязь" - четвертым (0).
Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Четырежды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".