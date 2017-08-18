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ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

Спорт
18 августа, 21:49 UTC+3 ТАСС

В заключительном матче турнира армейцы в овертайме победили "Динамо" со счетом 4:3

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 августа. ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходили во дворце спорта "Мегаспорт".

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В заключительном матче турнира армейцы в овертайме победили "Динамо" со счетом 4:3.

В составе ЦСКА отличились Джефф Плэтт (11-я минута), Александр Попов (30), Константин Окулов (50, 61). За "Динамо" шайбы забросили Дмитрий Марковин (24), Дмитрий Сидляров (26), Никита Комаров (29).

ЦСКА занял первое место с восемью очками. "Спартак" стал вторым (6), "Динамо" - третьим (4), "Витязь" - четвертым (0).

Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Четырежды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".

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