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Всемирные студенческие игры открываются в Тайбэе

Спорт
19 августа, 0:11 UTC+3 ТАСС

В Универсиаде примут участие около восьми тысяч спортсменов, которые разыграют 275 комплектов медалей в 21 виде спорта

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ТАСС, 19 августа. XXIX летние Всемирные студенческие игры открываются в субботу в столице Тайваня. В соревнованиях Универсиады-2017 примут участие около восьми тысяч человек, которые разыграют 275 комплектов медалей в 21 виде спорта.

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Около 750 допинг-проб будет взято на Универсиаде в Тайбэе

В российскую делегацию на Универсиаде входят 527 человек, из них 348 - спортсмены. Представители России будут выступать во всех видах спорта, кроме бильярда и легкой атлетики. Последние не примут участие во Всемирных студенческих играх из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Планировалось, что в Тайбэе выступят 11 легкоатлетов из России, однако Российский студенческий спортивный союз (РССС) так и не получил от Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) никаких разъяснений об участии в соревнованиях нейтральных спортсменов.

Даже в отсутствие представителей России в легкой атлетике, где будет разыграна почти пятая часть всех комплектов наград - 50, российская команда ставит перед перед собой самые серьезные задачи. Глава РССС Сергей Сейранов надеется, что даже в усеченном составе сборная поборется за первое место в общем зачете, которое два года назад в южнокорейском Кванджу она уступила хозяевам.

Выступят в Тайбэе мужская и женская сборные России по футболу. Мужская команда представлена футболистами второго дивизиона, а костяк составляют игроки из столичного клуба "Строгино". Мужской футбольный турнир на Универсиаде стартовал в пятницу, и сборная России под руководством Алексея Шерстнева одержала победу над бразильской командой - 3:2. Женская сборная во главе с Еленой Фоминой будет одним из фаворитов - многие футболистки недавно выступали на чемпионате Европы в Нидерландах.

Ушу, бильярд и роллер-спорт

На Универсиаде в Тайбэе будут разыграны медали в традиционных для Студенческих игр видах спорта - бадминтоне, баскетболе, водном поло, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннисе, тяжелой атлетике, фехтовании, футболе и художественной гимнастике. Тайванские организаторы решили также включить в программу бейсбол, бильярд, гольф, роллер-спорт и ушу. Последние два вида спорта впервые будут представлены на Универсиаде.

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Торжественное открытие турнира состоится 19 августа на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тысячу зрителей. Здесь же 30 августа пройдет и церемония закрытия Всемирных студенческих игр. Всего же соревнования Универсиады пройдут на 38 различных объектах столицы Тайваня.

По словам организаторов, во время Универсиады будут взяты 750 допинг-проб, из них 10 процентов - в предсоревновательный период.

Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в итальянском Турине, хотя различные международные студенческие соревнования - летние чемпионаты мира среди студентов, университетские игры, спортивные фестивали молодежи и студентов - проводились с 1923 года. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013 году - в Казани.

Зимняя Универсиада впервые состоялась в 1960 году во французском Шамони, в нынешнем году зимние Студенческие игры прошли в Астане (Казахстан), а следующие примет в 2019 году Красноярск. Летняя Универсиада 2019 года состоится в итальянском Неаполе.

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