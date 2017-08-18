Сборная России довольна условиями проживания на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Члены российской делегации удовлетворены условиями проживания, предоставленными организаторами летней Универсиады 2017 года в Тайбэе. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Отечественные спортсмены примут участие во всех видах программы, кроме легкой атлетики и бильярда.

"Вся сборная России, за исключением команд по бадминтону, ушу и спортивной гимнастике, прибыла в Тайбэй. Условия нормальные, делегация живет в высотных башнях квартирного типа, в квартирах можно разместить максимум семь человек. Организаторы предоставили питание с пяти утра до часу ночи. У спортсменов нормальное настроение, все тренируются, а у некоторых команд уже начались соревнования", - рассказал глава РССС.

"В Тайбэе очень хорошие спортивные объекты, но чуть- чуть подводит логистика. В деревне расстояния между объектами большие, офисы команд находятся в другой части этой территории, туда далеко идти. Мы сделали небольшой офис внизу комплекса, где живет делегация, со всей оперативной информацией, чтобы никуда не ходить. Наверное, сказываются своеобразные особенности азиатского менталитета", - добавил он.

По словам собеседника агентства, сборная России имеет достаточное медицинское сопровождение на соревнованиях. "Здесь жарко, 35-36 градусов, дождей пока не было, влажность 60-70 процентов, она чувствуется, когда приходят облака. Это типичный для юго-восточной Азии климат. Из команды пока никто не жаловался, вся делегация обеспечена медикаментами и витаминами от Федерального медико- биологического агентства, которые помогут с акклиматизацией, есть общий медицинский центр с достаточным количеством специалистов", - сообщил Сейранов.

Универсиада пройдет в Тайбэе с 19 по 30 августа.