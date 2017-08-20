Будогосский: Еськов поступил абсолютно верно, удалив футболиста "Спартака" Самедова

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МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Желтые карточки, показанные полузащитнику московскому "Спартака" Александру Самедову в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом", были абсолютно справедливы. Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
Матч завершился победой "Локомотива" со счетом 4:3, при этом после первого тайма железнодорожники уступали со счетом 0:2. Главным арбитром встречи был Алексей Еськов. На последней минуте первого тайма Самедов был удален с поля, получив вторую желтую карточку за симуляцию.
"На мой взгляд, он отсудил вполне прилично и достойно, о чем свидетельствует высокая оценка, полученная судьей от инспектора матча. Я получил от него всю подробную информацию, видел игру, поэтому мне хочется поздравить ребят, что они провели такой сложный и трудный матч и сделали его необычайно зрелищным вместе с командами", - сказал Будогосский.
"Судья принял абсолютно правильное решение. Кроме того, я хотел бы отметить правильную позицию, которую выбрал Алексей Еськов в этом эпизоде [со второй желтой карточкой]", - отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС.
"Наш сегодняшний футбол отличает настоящая зрелищность и привлекательность. Это является заслугой Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги. Они сделали его по-настоящему привлекательным и съедобным продуктом, который вкусен и таким образом воспринимается зрителем", - сказал Будогосский.