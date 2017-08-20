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Российские ватерполисты сыграли вничью со сборной США на Универсиаде

Спорт
20 августа, 15:01 UTC+3 ТАСС

Встреча группы D завершилась со счетом 11:11

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ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой США на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 11:11.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Японии, американцы встретятся с румынами. Обе игры состоятся 21 августа.

В мужском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в мужском водном поло состоится 30 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

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