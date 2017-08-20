Российские ватерполисты сыграли вничью со сборной США на Универсиаде

СМИ: боевики выпустили снаряд по выставочному комплексу близ ДамаскаМеждународная панорама 20 августа, 14:48
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в КрымуЭкономика и бизнес 20 августа, 14:48
Меньков пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, так как не получил приглашенияСпорт 20 августа, 14:41
Копьеметательница Ребрик, получившая на ЧМ травму плеча, возобновит тренировки в октябреСпорт 20 августа, 14:16
Глава ВФГБК рассчитывает на третье место российских гребцов в общем зачете ЧМСпорт 20 августа, 14:15
Вертолет Ми-8 сбросил 155 тонн воды при тушении природного пожара под ВолгоградомБезопасная жизнь 20 августа, 14:07
Эксперт: решение Еськова показать вторую карточку Самедову было абсолютно правильнымСпорт 20 августа, 13:56
Кириенко: смена главы Кемеровской области не предполагаетсяПолитика 20 августа, 13:52
Кириенко: соглашение между Россией и Татарстаном сыграло историческую рольПолитика 20 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой США на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 11:11.
В следующем матче российская команда сыграет со сборной Японии, американцы встретятся с румынами. Обе игры состоятся 21 августа.
В мужском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в мужском водном поло состоится 30 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.