Российские ватерполисты сыграли вничью со сборной США на Универсиаде

ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой США на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 11:11.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Японии, американцы встретятся с румынами. Обе игры состоятся 21 августа.

В мужском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в мужском водном поло состоится 30 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.