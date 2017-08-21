Стартовала продажа билетов на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане

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ТАСС, 21 августа. Продажа билетов на зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане стартовала в понедельник, ровно за 200 дней до начала соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
В продажу поступило 280 тыс. билетов. Цены на них начинаются от $9 и достигают $125. Самые недорогие билеты можно приобрести на соревнования по парабиатлону, керлингу на колясках и паралимпийским горным лыжам. Самые дорогие билеты продаются на церемонию открытия Игр, которая пройдет на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Один человек может купить не более пятидесяти билетов на одно соревнование.
"Старт продаж билетов всегда является особым событием для Паралимпийских игр, - заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен. - Мы надеемся, что южнокорейская публика, которая раньше не имела возможности посмотреть паралимпийский спорт, проявит себя и будет поддерживать спортсменов из всех стран".
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.