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Стартовала продажа билетов на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане

Спорт
21 августа, 12:05 UTC+3 ТАСС

Самые недорогие билеты можно приобрести на соревнования по парабиатлону, керлингу на колясках и паралимпийским горным лыжам

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ТАСС, 21 августа. Продажа билетов на зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане стартовала в понедельник, ровно за 200 дней до начала соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

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В продажу поступило 280 тыс. билетов. Цены на них начинаются от $9 и достигают $125. Самые недорогие билеты можно приобрести на соревнования по парабиатлону, керлингу на колясках и паралимпийским горным лыжам. Самые дорогие билеты продаются на церемонию открытия Игр, которая пройдет на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Один человек может купить не более пятидесяти билетов на одно соревнование.

"Старт продаж билетов всегда является особым событием для Паралимпийских игр, - заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен. - Мы надеемся, что южнокорейская публика, которая раньше не имела возможности посмотреть паралимпийский спорт, проявит себя и будет поддерживать спортсменов из всех стран".

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

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