Японка Харуна Окуно стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 55 кг

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ТАСС, 23 августа. Японка Харуна Окуно завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале она победила Одунайо Адекуройе из Нигерии со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали американка Бека Лезерс и белоруска Ирина Курочкина.
Россиянка Мария Гурова проиграла в четвертьфинале Курочкиной со счетом 0:8.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.