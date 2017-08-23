Японка Харуна Окуно стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 55 кг

ТАСС, 23 августа. Японка Харуна Окуно завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале она победила Одунайо Адекуройе из Нигерии со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали американка Бека Лезерс и белоруска Ирина Курочкина.

Россиянка Мария Гурова проиграла в четвертьфинале Курочкиной со счетом 0:8.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.